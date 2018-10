15 lat doświadczenia

SZKOLENIA OTWARTE

Kluczowym filarem działalności firmy są szkolenia otwarte. Z okazji 15-tych urodzin BERNDSON przygotowało promocję 1+1. Do końca tego roku zgłoszenie każdej osoby na szkolenie otwarte daje dodatkowe darmowe miejsce do wykorzystania. Na tym samym lub innym szkoleniu- do końca sierpnia 2019 r.

PROGRAMY SZKOLEŃ

Programy aktualizowane są co roku, na podstawie spotkania z zespołem kluczowych Trenerów. Co daje gwarancję, że programy szkoleń w BERNDSON odpowiadają aktualnym i przyszłym wyzwaniom.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE i PROJEKTY SZKOLENIOWE

W tych obszarach BERNDSON tworzy i wykorzystuje autorskie narzędzia i modele. Firma opracowała metodę: Influence by Situations Model, której założeniem jest praca na konkretnych, rzeczywistych sytuacjach występujących w Organizacjach.

90 MINUTOWE SZKOLENIA

90 minutowe szkolenia umożliwiają efektywną pracę w obszarach rozwoju bez konieczności całodniowej absencji pracownika.

MANAGER JUTRA

Program skierowany do osób, będących na ścieżce rozwojowej od wielu lat i dysponujących pokaźnym bagażem praktyk i doświadczeń.

Więcej szczegółów na temat promocji znajduje się na stronie:

www.berndson.pl/15lat