Learn Different, Work Smart, Live Better od 15 lat w Polsce

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje takie obszary jak: Zarządzanie, HR, Sprzedaż, Umiejętności osobiste.

Mottem firmy jest: Learn Different, Work Smart, Learn Different, w nawiązaniu do filozofii “pracuj mądrze,

nie ciężko”.

W ciągu 15 lat działalności przeprowadzonych zostało ponad 4,5 tys. szkoleń otwartych i zamkniętych,

w których wzięło udział przeszło 45 tys. osób.

SZKOLENIA OTWARTE

Kluczowym filarem działalności firmy są szkolenia otwarte. Zawartość programowa aktualizowana jest rokrocznie.

PROMOCJA 1+1

Z okazji 15-tych urodzin BERNDSON przygotowało promocję 1+1. Do końca tego roku zgłoszenie każdej osoby na szkolenie otwarte daje dodatkowe darmowe miejsce do wykorzystania. Na tym samym lub innym szkoleniu- do końca sierpnia 2019 r.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE i PROJEKTY SZKOLENIOWE

W tych obszarach BERNDSON tworzy i wykorzystuje autorskie narzędzia i modele. Firma opracowała metodę: Influence by Situations Model, której założeniem jest praca na konkretnych, rzeczywistych sytuacjach występujących w Organizacjach.

FILOZOFIA LEARN DIFFERENT

Filozofia firmy opiera się na trzech filarach: Learn Different, Work Smart. Live Better.

Poszczególne elementy tej koncepcji bezpośrednio z siebie wynikają i dopełniają prowadząc do końcowego rezultatu, jakim jest: Live Better.

Zwrot Learn Different odnosi się do takiej formy rozwijania umiejętności, która bazuje na praktyce i zdobywaniu doświadczenia, a w której przedstawienie elementarnych wiadomości stanowi bazę, a nie kwintesencję szkoleniowego spotkania.

Naturalną konsekwencją Learn Different jest Work Smart, czyli sprytna praca, w której nie liczy się czas i trud poświęcony zadaniu, lecz to by dzięki skutecznym narzędziom przy minimalnym wysiłku otrzymać wymierne rezultaty.

Zarówno innowacyjne i nastawione na praktykę wdrażanie nowych umiejętności, jak i późniejsze zastosowanie poznanych narzędzi w pracy ma służyć temu, co określane jest jako: Live Better, czyli cieszenie się z życia, tu i teraz, a nie dopiero po zakończeniu kariery zawodowej.