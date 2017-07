Za oknem pogoda, która na pewno nie sprzyja siedzeniu w biurze. Klienci dołączają do maili pozdrowienia z najbardziej egzotycznych zakątków świata, a Ty wyobrażasz sobie siebie w jakimś zabytkowym mieście, pod żaglami na środku błękitnego morza lub po prostu na plaży, na której nie robisz nic poza rozkoszowaniem się miejscowymi przysmakami. To właśnie do ludzi takich jak Ty firma BERNDSON kieruje swoją ofertę wakacyjnych, organizowanych w Gdańsku szkoleń. Każde z nich to dwa dni spędzone w klimatyzowanej sali, gorąca atmosfera oraz bliskość morza. No i potężna dawka wiedzy, dzięki której jeszcze lepiej wykorzystasz swój potencjał osobisty.

Widzimy się w Gdańsku

Oferowane przez firmę BERNDSON szkolenia otwarte skierowane są do specjalistów z różnych firm, działających w różnych regionach. Dzięki temu podczas nich nie tylko dowiesz się, jak lepiej wykorzystać swój osobisty potencjał, ale też wymienisz doświadczenia z osobami na co dzień zmagającymi się z problemami podobnymi do Twoich. Decydując się na jedno z tych szkoleń nie musisz też martwić się zakwaterowaniem, wyżywieniem i dotarciem do celu, bo wszystkimi formalnościami zajmą się jej specjaliści. Podpowiedzą też, jak najlepiej wykorzystać czas między poszczególnymi godzinami szkolenia.

Tematy szkoleń

Zakres tematów szkoleń, które tego lata odbędą się w Gdańsku jest naprawdę szeroki. Dzięki nim dowiesz się między innymi jak zarządzać emocjami i stresem, jak skutecznie stosować sztukę perswazji i formułować argumenty, a także jak profesjonalnie radzić sobie z obsługą najtrudniejszych klientów. W programie są też szkolenia dla rekruterów i managerów oraz te dotyczące etykiety w biznesie, prezentacji i przemówień publicznych, a także efektywnej organizacji pracy.

Co po szkoleniu?

Po zakończeniu szkolenia rola specjalistów BERNDSON wcale się nie kończy. Przez następny miesiąc będą bowiem czekać na Twój telefon, by w razie potrzeby rozwiać ewentualne wątpliwości i pomóc Ci we wdrożeniu zdobytych umiejętności w życie. Po tym czasie, przez kolejne dwa miesiące, będziesz mógł ponadto zwrócić się do nich z każdym pytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. To daje Ci gwarancję, że przekazane przez nich informacje wykorzystasz najlepiej, jak tylko to możliwe.