Social Media Humanitas

Urodzeni na przełomie rewolucji internetowej, wychowani w przekonaniu że mogą osiągnąć wszystko, ruszają na podbój rynków pracy.

Krążą o nich różne negatywne plotki i stereotypy, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Baby Boomersi - pokolenie powojenne, mocno osadzone w patriarchacie. Nie mogą oni pojąć jak Y mogą domagać się szybkiego awansu, zmian obowiązujących w firmach, bycia roszczeniowym w każdej kwestii od czasu pracy po wynagrodzenie.

Pokolenie X, potomstwo powojennego pokolenia, które urodziło się w komunistycznym ustroju politycznym, a dorastało w zupełnie innym świecie opartym o kulturę zachodu i demokrację. X szybko się dostosowują i usamodzielniają więc ciężko im zrozumieć jak Millenialsi mogą być tacy nie zaradni

i wymagający prowadzenia za rękę.

Każde pokolenie oparte jest na własnych wartościach, które w zależności od roku urodzenia mają różną skalę.

Czy pomimo bycia nowym pracownikiem wyrażanie własnego zdania na temat zasad to bycie roszczeniowym, czy wykazanie kreatywności i próba pokazanie swojej wartości?

Zastanówmy się nad powyższym, bo to co dla Baby Boomersów i X nie do zaakceptowania,dla Millenialsów to chleb powszedni. Tak naprawdę Y wychodzą poza wszelkie skale i to przeraża pozostałych. Żadne poprzednie pokolenia nie były świadome swoich globalnych możliwości i chęci wpływania na przyszłość.

Dobrze przygotowana kadra kierownicza, programy wdrażające oraz zespoły mentorów mogą wnieść Millenialsów na wyżyny ich możliwości. Stawianie oporu nie ma sensu, bo obecnie są oni po Baby Boomersach najliczniejszym pokoleniem i naturalnie zajmą nasze miejsca. Żyjąc w dwóch światach

(wirtualnym i realnym) jednocześnie stają się obywatelami świata. Mogą za pomocą smartfonów i social mediów kreować siebie, a za pomocą postów wpływać na losy innych. Świadomi własnych słabości

i braków szukają mentorów, którzy uaktualnią ich awatary. Wybierają żyć ponad mieć, unikają kredytów długoterminowych oraz wieloletnich umów. Dbają o środowisko i udzielają się charytatywnie. Podążają za pasją zamiast pieniądzem.

Oto obraz Millenialsów widziany przez trenera i coacha z Pokolenia X. Wierzę, że to oni zmienią nasz świat, musimy im tylko wskazać kierunek zamiast próbować zatrzymać.

Marcin Gawron z BERNDSON

Certyfikowany trener i coach BERNDSON – praktyk biznesu z ponad 15-sto letnim doświadczeniem

w obszarze szkoleń i projektów z zarządzania, coachingu, sprzedaży, obsługi klienta i rozwoju osobistego. Mieszka w Londynie, gdzie szkoli tamtejszą Polonię oraz koordynuje projekty doradcze realizowane przez BERNDSON na rynku brytyjskim. Jako trener, coach i konsultant oczekuje bycia najlepszym, nie interesuje go przeciętność, marudzenie i przerzucanie odpowiedzialności na innych. Poprzez ciągły samorozwój podnosi poprzeczkę sobie i innym. Pasjonuje go praca z zespołami wielopokoleniowymi

i wielokulturowymi, która jest dla niego ciągłym źródłem inspiracji.